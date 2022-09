Biniam Girmay: «Ici, je passe inaperçu… sauf pour les oiseaux»

Malgré un rendez-vous gravé dans la roche australe, un grand sourire en guise d’accord et de nombreux appels à l’heure dite, aucun Biniam Girmay à l’horizon aussi plat que la terre est ronde. Pas que l’Erythréen d’Intermarché – Wanty Gobert a soudainement éteint son envie d’en découdre sur le tracé usant de Wolllongong dimanche au profit d’une carrière de plagiste, non. Le vainqueur de Gand-Wevelgem n’avait simplement pas prêté attention au timing, parti s’aérer l’esprit avec une balade en solitaire dans la ville de la « South Coast ». « Sorry, je n’avais pas vu l’heure. C’est tellement bien ici, au milieu de la forêt avec la mer pas loin », glisse-t-il amicalement, toujours dans cette décontraction exacerbée qui le caractérise. « J’ai grandi sans le moindre stress, je ne vois pas pourquoi je me mettrais de la pression. Ça changerait quoi à part rien du tout. C’est mieux d’être relax. D’en profiter même si ce ne sont pas des vacances pour autant ».