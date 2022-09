Jasper Stuyven: «Remco Evenepoel a beaucoup gagné en maturité»

Un an plus tard, la cicatrice reste visible et un peu douloureuse. Ces Mondiaux tracés dans son jardin louvaniste, quasi sous les fenêtres de la maison familiale, auraient dû correspondre à l’un des plus beaux moments d’une carrière où l’intensité des émotions prime sur la quantité des victoires (neuf mais des succès qui comptent, la Primavera, le Nieuwsblad, Kuurne-Bruxelles-Kuurne, une étape de la Vuelta…). Quatrième du Mondial 2021, au pied d’un podium illuminé du bonheur de Julian Alaphilippe, Jasper Stuyven n’a rien oublié de ce dimanche tourmenté pour l’équipe belge, alors empêtrée dans une stratégie qui n’avait servi les desseins ni de Wout van Aert, déjà en forme déclinante, ni Remco Evenepoel, trop ambitieux.