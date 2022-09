Mondiaux de cyclisme : les espoirs belges veulent être champions du monde

«C’est un parcours difficile (169,8km)», a rappelé cependant le Flandrien. «En plus, on s’attend à du mauvais temps. Ce qui rendra la course plus compliquée encore, mais tout ça va jouer en notre faveur. On est ici avec six super coureurs et on a déjà montré ce que l’on valait au niveau international».

Lennert Van Eetvelt semble avoir été désigné comme le chef de file, mais l’intéressé veut calmer le jeu. «En principe, avec ma forme sur le début de saison, je dois pouvoir signer un bon résultat, mais je ne veux pas m’avancer. Je n’ai pas connu une préparation idéale. Heureusement on a une super équipe. On doit encore se mettre d’accord avec le coach, mais je pense qu’il ne faut pas être dans le rôle de poursuiveurs».

Le groupe ne veut pas d’une arrivée au sprint. «Et si c’est le cas, espérons qu’Olav Kooij n’en sera pas, sinon ce sera dangereux pour le titre mondial», a estimé Jenno Berckmoes. Les Belges espèrent ne pas emmener les Néerlandais Kooij et Casper van Uden à l’arrivée, ni les Français Romain Grégoire et Paul Penhoët d’ailleurs.