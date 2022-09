Emmanuel Macron s’en prend à la Russie et à Vladimir Poutine

« La situation de notre planète accroît nos exigences », a-t-il déclaré, en souhaitant « un sursaut collectif » pour « bâtir un nouveau contrat entre le nord et le sud ».

Cet impératif est rendu d’autant plus urgent par la guerre en Ukraine initiée par la Russie et son président, Vladimir Poutine. « Nous avons tous un rôle pour y mettre un terme car nous en payons tous le prix », a-t-il affirmé.

« Ce à quoi nous assistons depuis le 24 février est un retour à l’âge des impérialismes et des colonies », a martelé Emmanuel Macron. Or, « qui est hégémonique aujourd’hui si ce n’est la Russie ? »

Le chef de l’Etat cherche ainsi à démonter l’idée que la guerre en Ukraine est un conflit régional résultant de l’opposition entre les Occidentaux et la Russie et, au-delà, le reste du monde. De ce fait, de nombreuses capitales, en Afrique, en Asie ou au Moyen-Orient, refusent de condamner Moscou.

« L’impérialisme contemporain n’est pas européen ou occidental et prend la forme d’une invasion territoriale adossée à une guerre hybride mondialisée qui utilise le prix de l’énergie, la sécurité alimentaire, la sûreté nucléaire, l’accès à l’information et les mouvements de population comme des armes de division et de destruction », a dénoncé Emmanuel Macron.