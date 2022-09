Cristiano Ronaldo espère encore disputer l’Euro 2024 avec le Portugal: «Je suis toujours motivé et mon ambition est grande»

Le Portugais, qui serait alors âgé de 39 ans au moment de la compétition, pourrait devenir le premier joueur de l’histoire à disputer six phases finales de l’Euro.

La Coupe du monde 2022 ne devrait pas être la dernière grande compétition de Cristiano Ronaldo avec le Portugal. Comme il l’a annoncé lors du ‘Quinas de Ouro’, gala organisé par la fédération portugaise, le Portugais espère encore disputer l’Euro 2024 avec le Portugal, où il serait alors âgé de 39 ans.

« J’espère faire partie de la sélection encore quelques années », a déclaré le quintuple Ballon d’Or, après avoir été récompensé pour être devenu le meilleur buteur de l’histoire en sélection (117 buts). « Je me sens toujours motivé, mon ambition est grande. Mon parcours dans l’équipe nationale n’est pas terminé, vous allez voir encore un peu de Cris. Je suis dans une équipe avec beaucoup de jeunes talents, avec un avenir extraordinaire, et j’ai envie de faire partie de cette Coupe du monde et de l’Euro 2024 ».