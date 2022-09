Guerre en Ukraine: les prix du pétrole, du gaz et du blé à la hausse après le discours de Poutine

La crise énergétique frappe de plus en plus les citoyens : les prix du pétrole, du gaz et du blé sont à la hausse après le discours de Vladimir Poutine déclarant une mobilisation partielle en Russie suite à la contre-offensive ukrainienne.

Les prix du pétrole brut augmentaient mercredi matin après le discours du président russe Vladimir Poutine déclarant une mobilisation partielle. Il en allait de même pour le gaz et le blé.

Tant le pétrole de la variété Brent de la mer du Nord – qui a une influence directe sur le prix à la pompe en Belgique – que le pétrole américain devenaient ainsi 2 % plus chers, pour arriver à des prix au baril respectifs de plus de 92 et de plus de 85 dollars.