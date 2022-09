Manifestation nationale: le point sur les perturbations dans les transports en commun

La circulation des trams et des bus est également chaotique. Ainsi les navetteurs peuvent uniquement monter dans les trams 3, 4, 7 (dévié Esplanade), 8, 9, 51, 92, les autres ne circulant pas. Quant aux bus, les numéros 12, 29, 34, 36, 46, 53, 54, 56, 59, 65, 71, 73, 87 (prolongé Étangs Noirs), 88 et 95 sillonnent les rues de la capitale, les autres sont restés au dépôt.

La situation est donc très perturbée sur le réseau du métro, 7 lignes sur 17 fonctionnent pour les trams et 1/4 voire 1/3 des lignes du côté des bus, résume la Société des transports intercommunaux de Bruxelles.

Les voyageurs sont invités à s’informer sur l’état de la situation via les différents canaux de communication de la Stib (Twitter, site web, application, call center).

De Lijn

Le réseau de transport public De Lijn, en Flandre, est également affecté par les actions syndicales menées en front commun ce mercredi.

En moyenne, six trams et bus sur dix quadrillent le territoire. Toutefois, ce chiffre varie légèrement selon les provinces. Ainsi, en province d’Anvers, par exemple, 56 % des bus et des trams sont en service, tandis qu’en Flandre-Orientale ils sont 67 % à circuler sur le réseau et 63 % dans le Brabant flamand.

A la Cote, six trams sur dix roulent normalement.

TEC

Des perturbations sont à craindre sur le réseau TEC ce mercredi en raison de la journée d’actions organisée par les organisations syndicales, peut-on lire sur le site internet de la société wallonne de transports en commun.