Mondiaux de cyclisme: la chute impressionnante d’Annemiek van Vleuten, victime d’un problème mécanique au départ du relais par équipe mixte (vidéo)

La Néerlandaise n’a pas pu repartir et a rejoint l’hôpital après sa lourde chute.

La star néerlandaise Annemiek van Vleuten a été victime d’une grosse chute ce jeudi à Wollongong, lors du relais par équipe mixte des Mondiaux de cyclisme. Quelques mètres seulement après son départ, la Néerlandaise a été victime de l’explosion d’un de ses pneus, avant de chuter lourdement au sol et de ne pas pouvoir repartir.

L’inquiétude est donc de mise pour la coureuse qui fait partie des principales favorites pour la course-en-ligne féminine, qu’elle avait déjà remportée en 2019. « Mon pneu avant a explosé et j’ai chuté », a-t-elle dévoilé sur son compte Twitter après la course. « Je suis sur la route de l’hôpital pour une radio. Je suis tout éraflée sur mon côté droit et je suis particulièrement inquiète concernant mon coude/bras droit ».