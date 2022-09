Guerre en Ukraine: Alexander De Croo réagit aux déclarations de Poutine

Le Premier ministre Alexander De Croo a préconisé mercredi de «rester calme et de ne pas jeter d’huile sur le feu» après le discours ferme du président russe Vladimir Poutine, lequel vient de décider une mobilisation partielle de son armée dans son offensive contre l’Ukraine.

D’un autre côté, le Premier ministre estime que l’Occident ne peut se laisser intimider par le président russe. «Nous devons être clairs dans notre attitude et continuer à soutenir l’Ukraine».

