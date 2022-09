Un des patrons de Beyond Meat, fabricant de substituts végétariens, suspendu après avoir mordu un autre homme

Le directeur opérationnel de Beyond Meat, Doug Ramsey, a été suspendu par son entreprise après avoir mordu un autre homme.

Le fabricant de substituts de viande Beyond Meat a suspendu son directeur opérationnel Doug Ramsey avec effet immédiat à la suite d’allégations selon lesquelles il aurait mordu le nez d’un homme. La police de la ville de Fayetteville, en Arkansas, l’a arrêté le week-end dernier à la suite d’une dispute qui a dégénéré.

Doug Ramsey s’était énervé samedi parce qu’une voiture aurait heurté son véhicule tout-terrain sur un parking, selon un rapport préliminaire de la police. Le haut responsable de Beyond Meat a ensuite frappé le propriétaire de l’autre voiture et «a également mordu le nez du propriétaire, lui arrachant la chair du bout du nez». L’homme est également soupçonné d’avoir proféré des menaces de mort. Il a été libéré dimanche après avoir payé une caution de plus de 11.000 dollars.