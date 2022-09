Famenne Ardenne Classic: Biniam Girmay dans le jardin d’Arnaud De Lie à Marche

Les deux hommes s’affronteront le 2 octobre prochain lors de la FAC, ou Merlier et Van Avermaet feront également partie des favoris.

Annulée ces deux dernières années en raison du covid et surtout de l’embouteillage du calendrier automnal (Liège-Bastogne-Liège, en 2020 et Paris-Roubaix, en 2021 avaient pris la date), la Famenne Ardenne Classic (FAC) reverra le jour le 2 octobre prochain à Marche-en-Famenne. Cette jeune épreuve, née en 2017, est la seule course professionnelle organisée en province de Luxembourg grâce au club cycliste de Chevigny dont est issue la nouvelle star du sprint, Arnaud De Lie.

L’Ardennais de l’équipe Lotto sera bien entendu présent mais il devra composer avec une opposition de choix, entre autres représentée par Biniam Girmay, Greg Van Avermaet ou Tim Merlier. Promise à un coureur complet, la FAC (188 kilomètres) offrira trois tours d’un circuit de 24 bornes, sous les yeux des caméras de la RTBF qui retransmettra le direct des deux dernières heures.