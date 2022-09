Mobilisation partielle en Russie: la communauté internationale réagit aux déclarations de Poutine

Du côté de l’ambassade américaine en Ukraine, on souligne un « signe de faiblesse, de l’échec russe », selon Bridget Brink.

Le discours ce mercredi du président russe Vladimir Poutine, confirmant l’organisation de référendums d’annexion et annonçant une mobilisation partielle, a fait réagir la communauté internationale.

« Des référendums simulacres et une mobilisation sont des signes de faiblesse, de l’échec russe », a écrit Mme Brink sur Twitter tout en assurant que son pays allait continuer à « soutenir l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra ».

Alexander De Croo appelle au calme

« Je crois que nous devons réagir avec le calme nécessaire », a commenté M. De Croo auprès de la VRT. « Il ne faut pas jeter d’huile sur le feu. Nous ne devons pas agir par provocation ».

D’un autre côté, le Premier ministre estime que l’Occident ne peut se laisser intimider par le président russe. « Nous devons être clairs dans notre attitude et continuer à soutenir l’Ukraine ».

Pour l’Union Européenne, un « signe de désespoir »

Pour l’Union Européenne, les déclarations du président russe constituent une nouvelle preuve qu’il ne souhaite pas la paix mais l’escalade dans sa guerre d’agression contre l’Ukraine, a affirmé mercredi l’Union. « C’est aussi un nouveau signe de désespoir de sa part sur la manière dont évolue son agression contre l’Ukraine », a ajouté Peter Stano, porte-parole de l’exécutif européen pour les Affaires étrangères.

« C’est un message clair à la communauté internationale dans son ensemble, surtout en cette semaine cruciale d’assemblée générale des Nations unies à New York, qu’il n’est intéressé que par la poursuite de cette guerre, qui est destructrice non seulement pour l’Ukraine au vu des atrocités commises, mais aussi pour tout autre pays dans le monde, car elle alimente les crises alimentaire et énergétique ».

Avant l’allocution de Vladimir Poutine, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait déjà averti depuis New York que l’UE ne reconnaîtrait jamais le résultat des référendums d’annexion annoncés par Moscou dans les territoires ukrainiens séparatistes ou sous contrôle russe. Toute tentative de la part de la Russie de modifier les frontières de l’Ukraine serait une violation de la charte des Nations unies, avait-elle ajouté.

« Une étape grave et mauvaise » pour le vice-chancelier allemand

Le vice-chancelier allemand, Robert Habeck, a fustigé mercredi l’annonce de Poutine, dénonçant une « étape grave et mauvaise ».

« Avec la mobilisation partielle, la Russie pratique une politique d’escalade de cette guerre d’agression en violation avec le droit international. C’est une étape grave et mauvaise que nous condamnons fermement », a réagi sur Twitter M. Habeck, qui est également ministre écologiste l’Economie.

Alexeï Navalny dénonce une « énorme tragédie »

Pour l’opposant incarcéré Alexeï Navalny, la mobilisation partielle annoncée par le président russe Vladimir Poutine mènera à « une énorme tragédie et une énorme quantité de morts ». Il a fustigé le principal détracteur du Kremlin lors d’une audience à l’un de ses nombreux procès, selon une vidéo partagée par des médias russes.

« Un aveu d’échec » pour Ben Wallace

L’annonce par Moscou de la mobilisation partielle en Russie et de « référendums » d’annexion de territoires constitue un « aveu d’échec » de l’invasion de l’Ukraine, a estimé mercredi le ministre de la Défense britannique Ben Wallace.