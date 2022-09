Clause libératoire dérisoire et folles exigences... Pourquoi Lionel Messi n’a pas prolongé son contrat au Barça en 2020

Un an avant d’arriver à la fin de son contrat en Catalogne, Lionel Messi avait discuté d’une prolongation de contrat avec le Barça. Mais ses exigences avaient fini par rebuter les Blaugranas.

Désormais joueur du PSG, Lionel Messi a fini par quitter le FC Barcelone où il avait passé toute sa carrière lors de l’été 2021, en raison des grosses difficultés financières du club catalan. Une situation qui était pourtant jusqu’alors impensable.

Mais les premières tensions entre les deux parties remontaient à l’été précédent, lorsque le Barça et le septuple Ballon d’Or avaient discuté d’une prolongation de contrat, à un an de la fin de son bail. Aucun accord n’avait pu être trouvé et Messi avait à l’époque demandé à quitter le club.