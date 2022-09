Guerre en Ukraine: «Oui, il faut négocier avec le diable. Mais sans angélisme!»

N égocier avec le diable : Voilà qui fait débat, justement, à l’heure où Vladimir Poutine a envoyé ses soldats envahir l’Ukraine et qu’ils sont accusés de terribles crimes de guerre. C’est sous ce titre provocateur qu’est publié ce mercredi un ouvrage qui lève le voile sur les dilemmes et écueils de la médiation dans les conflits armés. Un monde méconnu que révèle l’auteur genevois Pierre Hazan, conseiller auprès du Centre pour le Dialogue humanitaire, l’une des principales organisations actives dans la médiation des conflits armés. Il a conseillé des organisations internationales, des gouvernements, des groupes armés et a travaillé dans de nombreuses zones de conflit en Afrique, dans les Balkans, au Proche-Orient et en Europe.