Les évêques flamands prêts à bénir les couples homosexuels Les évêques flamands ont annoncé la création d’une liturgie pour bénir les couples homosexuels. Une première pour l’Eglise catholique.

Antoine Mekary / Godong.

Par la rédaction Publié le 21/09/2022 à 13:22 Temps de lecture: 2 min

C’est une première pour l’Eglise catholique. Les évêques de Flandre ont publié mardi 20 septembre, une liturgie officielle spécifique pour bénir les couples homosexuels. « C’est révolutionnaire », a confié Willy Bombeek, le coordinateur du projet à la VRT. L’Eglise catholique flamande devient en effet la première à instituer un rite dans ce but. Dans leur annonce, les évêques ont souligné le « chemin parfois complexe que suivent les personnes homosexuelles pour admettre leur orientation, l’accepter et la vivre positivement » et leur volonté de « demeurer auprès d’eux ». L’Eglise catholique flamande trouve nécessaire d’être à l’écoute des proches et de la famille de ces personnes, afin de leur permettre de trouver leur place dans la société et dans l’Eglise, « car une meilleure compréhension peut favoriser une meilleure intégration ».

Une annonce qui va à l’encontre des positions du Vatican. L’Eglise catholique flamande avait déjà fait mouche l’année passée lorsque l’évêque d’Anvers, Johan Bonny, a fait savoir publiquement son désaccord face à l’opposition du Vatican à bénir l’union des couples homosexuels. À lire aussi Le haut clergé belge conteste le Vatican sur le mariage gay Pas un mariage religieux Il ne s’agira pas d’un véritable mariage religieux. « Nous nous inscrivons dans une tradition de l’Eglise, où le mot mariage est réservé à la relation entre un homme et une femme. La bénédiction est tout à fait égale, mais selon la tradition de l’Eglise, on ne peut pas parler de mariage. Pourtant, c’est très novateur : que de l’Eglise nous puissions avoir une liturgie spécifique et une bénédiction pour les relations LGBT », a expliqué Willy Bombeek à la VRT.