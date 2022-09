Mons: la Cour des comptes épingle le fiasco de la gare de Calatrava

« Le Soir » a lu le rapport de la Cour des comptes qui épingle les travers du projet : concours d’architecture hors des clous, budgets mal estimés et absence de suivi. En prime : archives et documents font souvent défaut.

Le chantier de la nouvelle gare de Mons est entré dans sa dernière phase. L’inauguration officielle reste prévue en 2023, avec huit ans de retard sur le calendrier initial. Depuis deux décennies, cet investissement colossal a fait couler beaucoup d’encre et nourri la polémique. Le 3 juin 2021, sur insistance d’Ecolo-Groen, la Chambre demandait à la Cour des comptes de rédiger un rapport sur les éléments suivants : gestion de projet, délais, budgets et marchés publics.

Le rapport a été validé ce mercredi 21 septembre et sera publié ce jeudi. Il est critique, principalement à l’égard de la SNCB et de sa filiale Eurogare, chargée des infrastructures, et témoigne finalement d’une forme de laisser-aller dans la gestion d’un projet de cette envergure.