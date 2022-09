Météo: retour du soleil et d’un temps agréable ce jeudi

Le soleil reviendra ce jeudi, avec des températures comprises entre 14 et 20ºC.

Le ciel se partagera entre nuages et éclaircies mercredi après-midi. A la Côte, le soleil sera généreux, tandis qu’en Hautes Fagnes quelques gouttes pourraient encore s’échapper d’un nuage épais, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Les maxima oscilleront entre 13ºC en haute Ardenne et 18ºC dans l’ouest du pays, sous un vent faible qui soufflera d’est à nord-est ou de direction variable.

En soirée et pendant la nuit, le ciel se dégagera progressivement avant la formation localisée de quelques bancs de brouillard. Les minima seront souvent compris entre 3 et 8ºC. Dans certaines vallées ardennaises, le mercure pourra plonger de quelques degrés supplémentaires avec probablement encore des valeurs légèrement négatives au lever du jour. Le vent sera faible et soufflera d’est à nord-est, s’orientant vers l’est à sud-est.