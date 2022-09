Quand la danse nous alerte

Fascinée par les insectes depuis l’enfance, la chorégraphe Michèle Noiret en a fait le sujet de sa nouvelle création. Elle y met en scène deux danseurs dont la gestuelle est directement inspirée de celle des libellules, fourmis, araignées et autres bestioles rarement mises en valeur. Au-delà de la réussite artistique du projet, on est frappé, en découvrant les images projetées durant le spectacle, de ces gestes souvent répétitifs, finalement très proches des nôtres. Tout en nous conviant à un spectacle fascinant, Michèle Noiret nous invite ainsi à nous poser afin de prendre conscience de cette vie qui nous entoure et dont nous ne savons quasiment rien. Une vie en voie de disparition comme beaucoup d’autres mais tandis que l’on s’émeut facilement pour les grands fauves, les éléphants ou les baleines, on ne s’inquiète guère de ces minuscules créatures. Elles sont pourtant indispensables à l’équilibre du vivant sur notre planète. Ce n’est pas le moindre mérite de ce spectacle que de nous le rappeler.