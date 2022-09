Comment Sarajevo tente de panser ses blessures de guerre

Une grande conférence a réuni les représentants des religions de la « Jérusalem de l’Europe ». Mais après presque trente ans, la réconciliation entre Serbes et Bosniaques est difficile.

C’est avec une animosité calme – excusez l’oxymore – qu’Hasan Nuhanovic, de confession musulmane, tente de nous expliquer pourquoi il connaît la signification du mot « réconciliation » en théorie, mais pas en pratique : « J’ai enterré mon père Ibro en 2005, dix ans après son assassinat. Une partie de mon père. Après le massacre de Srebrenica, les Serbes ont dispersé les restes des personnes abattues dans plusieurs fosses communes. La tombe de mon père est incomplète. Et cela me ramène toujours au passé, sans que je puisse le contrôler. » Cette sépulture partielle l’empêche de faire son deuil, de regarder vers l’avenir. Une absence d’inhumation qui a également rendu difficile le deuil de la Shoah, et qui demeure une blessure ouverte dans l’Amérique latine des desaparecidos .