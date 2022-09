Scènes: retrouvez toutes nos critiques des spectacles

Acting ***

L’os à moëlle

Avec la rencontre, en prison, d’un acteur et d’un petit escroc, Bernard Sens, Gauthier Bourgois et Alexis Goslain (également à la mise en scène) nous entraînent entre comédie (on rit énormément aux répliques ciselées de Xavier Durringer) et tragédie. On assiste à la naissance d’un acteur, au dur apprentissage qui lui est imposé et par lequel l’auteur montre clairement qu’il ne suffit pas de pousser sa tête dans quelques émissions télévisées pour devenir un vrai comédien. La grande force de la pièce étant de s’adresser aussi bien aux amateurs de théâtre qu’à ceux qui n’y ont jamais mis un pied.

ADN ***