«Hedda», «En Atendant»... : les cinq spectacles à ne pas manquer cette semaine

Voici la sélection du MAD pour cette semaine.

Hedda ****

Théâtre de Liège

De quoi nous parlent les classiques et, plus largement, le théâtre en général ? De quoi se nourrissent les acteurs, actrices, metteurs et metteuses en scène pour donner vie à leurs créations ? Quels fantômes les hantent ? Autant de questions au cœur de Hedda, formidable machine à jouer d’Aurore Fattier nous faisant vivre depuis les coulisses les répétitions d’une troupe préparant sa version d’Hedda Gabler. Une mise en abyme vertigineuse où théâtre et cinéma échangent leurs rôles emportant le public dans un tourbillon de tensions, de rires, d’émotions, de questionnements.