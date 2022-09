Le petit moment qui fait du bien: une promenade nostalgique dans une ville du Nord

On a beau continuer à garder ses lunettes de soleil à portée de main et prendre des spritz ou des pastis à l’apéro, la terrible réalité s’impose un peu plus chaque jour : l’automne approche. Les jours qui raccourcissent, la grisaille, la pluie, les gros pulls qu’on ressort des armoires… De quoi s’offrir un bon gros cafard. Ou pas. Pour cela, le mieux est encore de s’en prémunir avec un vaccin. Une bonne dose de nostalgie grisouille et on repart tout guilleret. Pour ça, rien de tel que Dream Academy, groupe pop bucolique des années 80 dont les titres semblent avoir été écrits pour être écoutés exclusivement dans la période de l’année où les jours raccourcissent. En 1985, Nick Laird-Clowes, Kate St John et Gilbert Gabriel sortent le titre Life in a Northern Town. Un petit bijou qui leur vaut de s’envoler dans les charts de l’époque.