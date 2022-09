Les dernières images glaçantes d’Emiliano Sala avant son accident d’avion: «Je suis dans un avion qui a l'air de tomber en morceaux, j'ai peur» (vidéo)

Des images des vidéos de surveillance et un document audio d’Emiliano Sala et du pilote de l’avion juste avant le décollage du vol ont été dévoilés.

Plus de trois ans après la disparition d’Emiliano Sala lors d’un accident d’avion alors qu’il se rendait à Cardiff où il venait d’être transféré en provenance de Nantes, des images glaçantes de caméra de surveillance montrant l’attaquant argentin et le pilote de l’avion juste avant le décollage ont été dévoilée par la BBC Wales, ainsi que des documents audio où l’on entend le pilote David Ibbotson et Sala au téléphone.

« Je suis dans un avion qui a l’air de tomber en morceaux », avait pour sa part prévenu Emiliano Sala juste avant le décollage. « Si tu ne m’entends plus d’ici une heure et demie... Je ne sais pas si quelqu’un me cherchera, ils ne me trouveront pas. J’ai tellement peur. »