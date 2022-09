Nations League: Manuel Neuer et Leon Goretzka, positifs au Covid, quittent la sélection allemande

Le gardien et capitaine allemand Manuel Neuer et le milieu de terrain Leon Goretzka ont été testés positifs, à Francfort mercredi avant les matches de Ligue des nations contre la Hongrie vendredi et l’Angleterre trois jours plus tard.

Les deux joueurs du Bayern Munich ont quitté aussitôt le rassemblement de la Mannschaft et ne prendront pas part aux deux rencontres que disputera l’Allemagne.