Manifestation nationale: faut-il encore craindre des perturbations ce mercredi soir?

La Stib perturbée toute la journée

A Bruxelles, la Stib annonce des perturbations sur les transports en commun jusqu’à la fin de la journée, en fin de service. Si le trafic reprend doucement sur certaines lignes, la situation ne reviendrait donc à la normale que ce jeudi matin.

Aéroport de Zaventem

A l’aéroport de Zaventem, depuis ce matin, l’action syndicale menée mercredi en front commun a eu un impact limité sur le trafic. « Tout se passe relativement bien », a indiqué Ihsane Chioua Lekhli, porte-parole de Brussels Airport. « On observe des retards limités pour un certain nombre de vols, de l’ordre de 15 minutes environ », précise-t-elle. Et la situation ne devrait pas se dégrader dans les heures qui viennent.

De Lijn

Le réseau de transport public De Lijn, en Flandre, est également affecté par les actions syndicales menées en front commun ce mercredi. Le trafic reprend doucement sur certaines lignes.

En moyenne, six trams et bus sur dix quadrillaient le territoire. Toutefois, ce chiffre varie légèrement selon les provinces. Ainsi, en province d’Anvers, par exemple, 56 % des bus et des trams sont en service, tandis qu’en Flandre-Orientale ils sont 67 % à circuler sur le réseau et 63 % dans le Brabant flamand.

Un planificateur de voyage est disponible sur www.delijn.be.

Le réseau TEC

Des perturbations sont à craindre sur le réseau TEC ce mercredi également.