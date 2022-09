A Andenne, la crise énergétique frappe les musées de plein fouet: «Cette situation est catastrophique»

La petite ville volontariste d’Andenne croule désormais sous les factures d’énergie et les indexations de salaire. Pour son échevin de la Culture, le budget 2023 est un casse-tête.

A rentrées égales, et malgré le bas de laine de l’Espace muséal, je ne serai pas en capacité de présenter le budget 2023. C’est terrible ce que je dis, mais c’est la vérité. » L’homme qui s’exprime ici a bien pesé ses mots : Benjamin Costantini est échevin de la Culture de la Ville d’Andenne. Il gère un Espace muséal intégré dans une structure culturelle ultramoderne (Le Phare), dans lequel cohabitent le musée de la Céramique et les vestiges préhistoriques de la commune. Mais Andenne, c’est aussi le centre archéologique de la grotte Scladina, un chantier de fouilles accessible au public, et une politique ambitieuse de conservation des collections.