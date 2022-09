Georges Gilkinet sur le fiasco de la gare de Mons: «La gestion du projet n’a pas été optimale»

La Cour des comptes a épinglé les travers du projet de la gare de Mons. Le ministre de la Mobilité et le groupe Ecolo-Groen de la Chambre, qui a demandé le rapport, réagissent.

Georges Gilkinet (Ecolo), le ministre fédéral de la Mobilité, attend de recevoir le rapport définitif avant de se prononcer officiellement. Mais il a accepté de commenter les éléments parus dans les médias. La réaction du ministre en résumé et sous réserve d’inventaire ? Plus jamais ça ! En termes plus politiques, cela donne ceci : « Ce projet n’a pas été géré de façon optimale. »

Le ministre précise que « faire la lumière sur ce dossier emblématique et sur le respect de la législation sur les marchés publics était une démarche essentielle. » Il ne peut dès lors que « renvoyer vers la responsabilité de celles et ceux qui étaient à la manoeuvre lors du lancement du projet en 2004 et durant les périodes de son exécution étudiées par la Cour des comptes. »