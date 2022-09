Sortie du nucléaire: le directeur de la centrale tire un trait sur un redémarrage de Doel 3

Un report ou une inversion du processus préparé depuis quatre ans ne serait cependant « ni sage, ni conseillé » pour des raisons techniques mais aussi organisationnelles, ajoute le directeur de Doel. La commande de combustible nécessiterait par exemple 36 mois à elle seule et la formation des opérateurs qui gèrent Doel dure trois ans. Ces dernières années, aucune étude n’a examiné les modalités d’un tel report.

En théorie, un tel report est possible. Lorsque Doel 3 – aux mains d’Engie Electrabel – sera débranché vendredi, la phase d’arrêt débutera avec une période de cinq ans pendant laquelle le réacteur est déchargé, les éléments combustibles sont refroidis et l’infrastructure est décontaminée de toutes les particules radioactives. « Aucune opération techniquement irréversible ne se produit pendant cette phase de cinq ans », explique Peter Moens. Ce ne sera le cas que lors de la phase suivante.

« La piste du report n’est pas à notre programme », résume Peter Moens. « On ne nous l’a pas demandé non plus. Nous n’avons pas l’intention de redémarrer le réacteur. Je n’improvise pas avec la sûreté nucléaire. »