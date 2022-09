L’Union belge le confirme: le capitaine des Diables portera un brassard contre les discriminations lors du Mondial au Qatar

L’Union belge l’a confirmé ce mercredi : au même titre que plusieurs autres pays européens comme la France, l’Angleterre, les Pays-Bas ou encore l’Allemagne, la Belgique a décidé de rejoindre la campagne « One Love » lors du Mondial qatari. Le capitaine des Diables rouges portera donc un brassard aux couleurs de l’arc-en-ciel autour du bras lors de toutes les rencontres.

« Ce mardi 20 septembre, les Diables rouges et les membres de leur staff se sont réunis en soirée pour discuter des conditions de travail ainsi que des droits de l’homme au Qatar, et ils ont décidé d’unir leurs forces à celles des Pays-Bas, de l’Angleterre, du Danemark, de l’Allemagne, la France, la Suisse, la Norvège, la Suède et du Pays de Galles pour une action commune en faveur des droits de l’homme dans le cadre de la campagne One Love », explique la Fédération dans un communiqué.