Guerre en Ukraine: pourquoi Poutine opte pour la fuite en avant et intensifie sa menace nucléaire

L’un, sous le choc, craint de vivre « la Troisième Guerre mondiale ». Le second, résolu, se prépare à rejoindre le front « pour la mère patrie ». Evguenï et Dmitï, trentenaires, éduqués, parlant anglais et habitués aux voyages en Europe, appartiennent tous deux à cette nouvelle classe moyenne moscovite ouverte et libérale. Mercredi matin, ils ont tous deux regardé le discours télévisé au ton martial de Vladimir Poutine, soutenant les référendums d’annexion dans les régions de l’est ukrainien sous son contrôle, décrétant la « mobilisation partielle » et menaçant d’utiliser contre l’Ouest « tous les moyens à notre disposition », y compris nucléaire. Face à cette situation, les destins d’Evguenï et de Dmitrï se séparent.