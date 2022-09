Scènes: étranglé par les coûts de l’énergie, le site artistique deSingel fermera un mois cet hiver

Face à l’augmentation des frais énergétiques, deSingel, site artistique anversois dédié au théâtre, à la danse, et à la musique, annonce qu’il fermera ses portes entre décembre et janvier.

La culture, comme tous les autres secteurs, subit de plein fouet l’augmentation des coûts de l’énergie. A Anvers, deSingel a même décidé de suspendre ses activités et de fermer ses salles pendant un mois, entre le 19 décembre et 14 janvier, afin de compenser en partie les coûts énergétiques incontrôlables. « C’est la seule manière d’avoir un peu de contrôle sur les frais qui sont exubérants », nous confirme Katrijn Dewit, directrice de la communication. « Pendant cette période, qui correspond aux vacances de Noël, nous avions de toute façon une programmation très réduite, notamment parce que nous pensions que le covid pouvait connaître une nouvelle vague à ce moment-là. Nous n’annulons rien mais nous déplaçons simplement certaines productions car nous voulons réduire au maximum l’impact pour le public et pour les artistes. » Dans la foulée, l’institution annonce d’autres mesures, comme baisser la température un peu partout dans le bâtiment et accélérer les travaux comme l’installation de panneaux solaires et une meilleure isolation des couloirs.

Au Beursschouwburg, à Bruxelles, on envisage aussi des dispositions similaires mais seulement pour l’automne prochain. « Nous réfléchissons à réduire notre activité en novembre et décembre 2023, nous confie Melat Gebeyaw Nigussie, coordinatrice du Beursschouwburg. On pourrait par exemple réunir nos activités dans une seule salle du bâtiment. » Partout, les institutions culturelles se débattent avec l’augmentation des coûts, et l’inflation en général. A titre d’exemple, au NTGent, la facture d’électricité, de gaz et d’eau passe de 125.000 euros par an à 390.000 euros par an, selon la dernière estimation, ce qui représente un coût supplémentaire de plus de 22.000 euros par mois. Dans ce contexte, le secteur tente d’alerter les pouvoirs publics pour obtenir de l’aide.