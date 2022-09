Aide belge au développement: le CNCD déplore une «Belgique sous la moyenne européenne et loin de l’objectif international»

Or, à l’occasion de la sortie de son Rapport annuel sur l’aide belge, le CNCD-11.11.11 dénonce une nouvelle baisse de l’aide belge, passée de 0,64 % du RNB en 2010 à 0,46 % en 2021. Ce qui place la Belgique sous la moyenne européenne (0,49 %) et bien loin de l’objectif international (0,7 %).

Avant la pandémie, moins de 650 millions de personnes vivaient dans l’extrême pauvreté dans le monde, contre un peu plus de 850 millions de personnes cette année. « L’aide belge se concentre sur les pays les moins développés, ce qui rend notre aide efficace, mais nous restons globalement moins généreux que tous nos pays voisins », ajoute Arnaud Zacharie.

En 2020, c’est la République démocratique du Congo, avec plus de 100 millions USD, le Rwanda (60 millions USD) et le Burkina Faso (plus de 40 millions USD) qui ont été les principaux destinataires de l’aide de la Belgique.

Le rapport de 2020 du CNCD salue cependant l’engagement belge à réduire les inégalités internationales liées à la pandémie de covid. La Belgique a en effet financé des projets visant à développer les capacités de production de vaccins et de médicaments en Afrique du Sud, au Sénégal et au Rwanda.

En 2021, les montants de l’aide belge au développement en 2021 ont certes augmenté, mais le pourcentage de notre richesse qui y a été consacré a baissé, dénonce le rapport.