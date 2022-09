A Bruxelles, dix restos vont servir «in the dark» pour sensibiliser l’opinion publique et le politique

Comme tant d’autres activités économiques, l’horeca souffre cruellement de la hausse spectaculaire des prix de l’énergie. Restos et bars sont en effet très dépendants du gaz et de l’électricité pour préparer leurs plats. Une dizaine de restaurants bruxellois ont décidé de ne pas se lamenter et de lancer une action de sensibilisation sur leurs difficultés actuelles à l’attention de l’opinion publique et du monde politique. Programmé du 29 septembre au 2 octobre, leur mini-festival « Bruxelles in the dark » consistera à organiser un service sans allumer les fourneaux, sans utiliser la machine à café… et en laissant les lumières éteintes. Place donc aux chandelles en salle et à la créativité en cuisine !