Julian Alaphilippe: «Wout et Remco? Ils ont l’air de bien s’entendre…»

Double champion du monde en titre, Alaphilippe sort d’une saison compliquée, marquée par une nouvelle chute à la Vuelta. Suffisant pour l’écarter du cercle des favoris ? Lui préfère souligner la force du collectif français et ne doute pas des Belges.

Où se situe Julian Alaphilippe ? Pourra-t-il peser, au point de se colorer une année de plus de l’arc-en-ciel ? Ou au contraire, sa chute lors de la Vuelta, luxation de l’épaule en cadeau maudit, a-t-elle balayé sa préparation et ses chances irisées après une saison marquée par la guigne et les contretemps ? Arrivé mardi dépourvu de la moindre pression en Australie, Le double champion du monde en titre accentue la puissance du collectif français, qui compte neuf coureurs vu la présence du champion sortant, plutôt qu’il insiste sur ses propres cartouches. Rencontre, dans un des bungalows un brin improbables du « Surf Leisure Resort » de Wollongong, complexe habituellement plutôt prisé par les chevelus en quête de grosses vagues.

Julian, vous êtes un peu la grosse interrogation de ces Mondiaux après votre chute à la Vuelta. Tout d’abord, comment vous sentez-vous ?