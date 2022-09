Après la manifestation nationale, la pression de la rue monte vers la Vivaldi

Plus de 10.000 personnes ont défilé ce mercredi. La mobilisation syndicale ne devrait pas faiblir. Le gouvernement fédéral, lui, doit trouver le consensus sur la réponse à y apporter.

Des manifestants ? 10.000, voire plus, ont défilé ce mercredi matin entre la Monnaie et le Mont des Arts, à Bruxelles, après une concentration marquée par plusieurs discours. « C’est honteux de devoir se demander comment on va mettre quelque chose dans l’assiette de nos enfants », lance un délégué de la CGSLB, acclamé par la foule des militants. Le ton est donné.

