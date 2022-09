Visa pour la Flandre: paljas, vous avez dit paljas?

Interrogé ce week-end par Het Laatste Nieuws sur le score en hausse toute de son parti et de sa personne dans le sondage IpsosLe Soir/HLN/RTL, le président de Vooruit laissait entendre que son parti avait de grands rêves, visant les 20 % aux élections avec pour but ultime de réduire significativement le Vlaams Belang. Ce qu’en termes choisis, il exprimait par : « Je veux montrer à la jeune génération qu’il y a encore d’autres politiciens que ces “paljassen” d’extrême droite. » Paljas ? Terme fleuri, imagé, inspiré du français paillasse et qui désigne un clown très spécifique, dont la mission est de parodier les autres. Voilà ce qu’on appelle du dénigrement sans bémol.