Axel Witsel sur son poste en équipe nationale: «D’abord milieu de terrain, même si je peux dépanner en défense»

A la veille de la rencontre de Nations League face au pays de Galles, Axel Witsel a répondu aux questions des journalistes. Interrogé sur son poste en équipe nationale, l’ancien joueur du Standard a réaffirmé sa préférence pour l’entrejeu, lui évolue désormais en défense centrale à l’Atlético Madrid. « Numéro six avec les Diables, le coach ici a été clair », a t-il confié. « Il a dit que j’étais d’abord milieu de terrain. Même si je peux toujours dépanner en tant que défenseur. »

Installé dans le coeur de la défense des Colchoneros « pour dépanner », en raison des absences, le Belge n’exclut cependant pas d’endosser définitvement ce rôle à l’avenir, et ce pour une raison bien précise. « Je pense que ça pourrait prolonger ma carrière. Pour l’instant, je me sens encore bien physiquement et assez solide pour être au milieu de terrain. En défense, la position n’est pas simple, derrière je dois être beaucoup plus focus, concentré. J’ai moins d’automatismes. Derrière, il y a beaucoup plus de sprints, il faut accélérer, freiner. Ce n’est pas du tout pareil, après globalement tout se passe devant moi et ça, c’est plus facile. »