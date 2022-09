Roger Federer: «Finir avec Nadal, ce serait unique»

Ce vendredi, le Suisse disputera le dernier match de sa carrière, à la Laver Cup. Une dernière apparition en double et, il l’espère, aux côtés de Nadal.

Sa dernière conférence de presse, avant son dernier match. Ses derniers mots, avant ses derniers points. Chemise blanche, veste sombre, les manches remontées jusqu’aux coudes. Même dans la dernière ligne droite de sa carrière, il cultive son image de gendre idéal. Près de vingt-cinq ans après avoir lancé sa carrière professionnelle, Roger Federer s’est présenté face à la presse pour la toute dernière fois. Comme joueur en tout cas. Pour sa première apparition publique depuis plus d’un an, il a montré que ce glissement amorcé vers la retraite ne l’avait pas plongé dans une longue dépression, lui qui s’était rendu à l’évidence il y a deux mois, après un Wimbledon qu’il a regardé à la télévision pou la première fois depuis plus de vingt ans. Federer est à quelques heures de ranger définitivement sa raquette, mais il se dit heureux. Presque soulagé, même. « Parce que je sais que j’ai pris la bonne décision. J’aurais voulu jouer au tennis toute ma vie, c’est pourquoi j’ai été triste au moment d’acter la fin de ma carrière.