Environnement: où vont les déchets hospitaliers?

On estime que 85 % des déchets ne sont pas dangereux pour l’homme ni pour l’environnement et peuvent donc être recyclés « comme à la maison ». Mais qu’en est-il des 15 % restants ?

Aiguilles, scalpels, masques, gants, radiographies, médicaments, bandages, solvants, désinfectants, baxters, etc. Mais encore tissus ou organes humains, liquides corporels, déchets de salles d’opération… Sans compter les restes de repas, les cartons, les plastiques et tout le matériel qu’il faut remplacer dès lors qu’il ne fonctionne plus ou devient trop usagé… Les déchets liés aux activités de soin sont aussi variés que potentiellement nocifs : selon l’Organisation mondiale de la santé, 85 % d’entre eux, comparables aux ordures ménagères, ne présentent pas de danger pour la santé ou l’environnement ; mais les 15 % restants bien, qu’ils soient chimiques, infectieux ou radioactifs. Une logistique de précision est donc requise pour les traiter de façon adéquate.