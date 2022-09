«Il y a une asymétrie entre l’accueil des Ukrainiens et les autres nationalités»

La démarche se veut positive, mais entre les lignes, on note tout de même une certaine critique de la manière dont est gérée la question migratoire par les autorités belges. Dans un rapport envoyé aux différents gouvernements du pays que Le Soir a pu consulter, cinq* agences fédérales et régionales spécialisées dans les droits humains ou la migration invitent la secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Nicole de Moor (CD&V) à utiliser les bonnes pratiques développées pour l’accueil des réfugiés ukrainiens, afin qu’elles bénéficient aussi aux autres demandeurs d’asile qui fuient la guerre.