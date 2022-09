Roberto Martinez se méfie du pays de Galles: «Il faudra livrer une performance comme contre la Pologne»

En conséquence, à deux journées de la fin, les Belges comptent trois points de retard sur le leader, les Pays-Bas. La victoire dans le groupe et la qualification pour le Final Four en 2023 s’annoncent très difficiles, compte tenu de la défaite 1-4 contre les Pays-Bas lors du match aller.

Le pays de Galles est la bête noire des Diables rouges depuis de nombreuses années, et même dans cette campagne de Ligue des Nations, le match à Cardiff a laissé un arrière-goût amer. Les Belges ont ensuite perdu le contrôle du match dans les derniers instants, concédant in extremis l’égalisation à la 86e minute (1-1).

C’est pourtant un pays de Galles déforcé qui arrive au stade Roi Baudouin. Les Gallois sont privés des titulaires blessés Aaron Ramsey, Ben Davies, Harry Wilson et Joe Allen. Le capitaine Gareth Bale est incertain. Roberto Martinez, lui, reste méfiant. « Ils ne dépendent pas des individus, mais de l’intensité qu’ils peuvent montrer en tant qu’équipe », a déclaré le sélectionneur national aux journalistes mercredi. « Nous avons également vu cela il y a quelques mois à Cardiff. Nous avons perdu le contrôle dans la dernière demi-heure, alors qu’avec eux, il y avait huit ou neuf nouveaux visages sur le terrain. Ils jouent dans le même système depuis des années et l’ont complètement maîtrisé. De plus, ils sont compétitifs, car ils luttent pour éviter la relégation en Ligue des Nations et se préparent pour la Coupe du monde. Il faudra donc faire une performance comme contre la Pologne, et pas comme contre les Pays-Bas. »