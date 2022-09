Former le gouvernement plus rapidement, oui, mais comment?

Plusieurs idées circulent pour forcer une formation plus rapide du gouvernement fédéral et empêcher qu’elle dure des centaines de jours. Mais elles ont souvent autant d’avantages que d’inconvénients potentiels…

L’accord de gouvernement de la Vivaldi est formel : « Il convient d’éviter, à l’avenir, que les formations de gouvernement s’éternisent. » L’équipe De Croo a dès lors prévu d’« évaluer les règles » et d’instaurer « par exemple, un délai officiel ou un mécanisme de déblocage ». Voilà qui serait pour le moins utile : selon les calculs de Patrick Dumont (Australian national University) et Lieven De Winter (UCLouvain), six ans ont été consacrés ces cinq dernières décennies aux formations du gouvernement fédéral !

Alors, même les principaux intéressés l’admettent : il faut amender le système. Oui, mais comment ? Mercredi, en commission de la Chambre, un premier échange de vues entre députés et (huit) politologues a eu lieu. Hautement intéressant. Mais aussi un tantinet préoccupant… Car les pistes imaginées contiennent en elles-mêmes d’autres germes de blocage ou d’inefficacité.