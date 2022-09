Ronaldinho star d’un match de gala entre des anciennes gloires de Gand et du Standard (photos)

L’ex-star du Barça et de l’AC Milan Ronaldinho a attiré tous les regards lors du match de gala organisé par le groupe Circus ce mercredi à la Ghelamco Arena. Un rencontre mettant aux prises des anciennes légendes gantoises et liégeoises et dont le Ballon d’or 2005 était l’invité d’honneur, lui qui est l’ambassadeur de la société de paris sportifs.

Tout de noir vêtu et scruté de près par les quelque 20.000 spectateurs, Ronaldinho a joué vingt minutes avec chaque équipe. À ses côtés sur le terrain, Jelle Van Damme, Oguchi Onyewu, Jonathan Leager, Nicolas Lombaerts ou encorde Khalilou Fadiga, tous ravis d’évoluer le temps d’une soirée avec le Brésilien.