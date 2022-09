Romain Gavras à propos de «Athena»: «Nous avons construit le film comme une tragédie grecque moderne»

Présenté en compétition à la Mostra, « Athena » est un ambitieux huis clos dans une cité, réalisé par Romain Gavras et co-écrit avec Ladj Ly et Elias Belkeddar.

Fils du réalisateur Costa-Gavras et de la productrice Michèle Ray-Gavras, Romain Gavras est actif depuis vingt ans dans le monde des clips (Justice, M.I.A., Jay-Z et Kanye West, Jamie xx…) et de la publicité (Yves Saint Laurent, Adidas, Louis Vuitton, Dior…). Cofondateur du collectif Kourtrajmé, dont fait aussi partie Ladj Ly (Les Misérables), Gavras se distingue aussi au cinéma.

Après Notre jour viendra et Le monde est à toi (avec Isabelle Adjani), il signe un ambitieux huis clos dans une cité fantasmée : Athena. Après la mort de leur plus jeune frère, après ce qui serait une altercation avec la police, une fratrie va se retrouver plongée dans le chaos.