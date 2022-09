Diables rouges: derniers réglages sur fond d’ultimes espoirs

Ces deux-là ne se quittent décidément plus. Depuis 10 ans, la Belgique et le pays de Galles se sont déjà rencontrés à 8 reprises. Pour un bilan guère folichon de 2 victoires pour 4 partages et 2 défaites. Un score de parité parfait qui en dit long sur les difficultés chroniques des Diables à terrasser le dragon gallois. À commencer par la terrible désillusion lilloise de l’Euro 2016 qui, sauf élimination en phase de groupes au Qatar, demeurera sans doute comme le plus grand échec de la génération dorée.