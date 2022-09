Roberto Martinez sur le cas Eden Hazard: «J’ai toujours les mêmes questions sur lui» Le coach Roberto Martinez veut que son équipe joue « durant toute la rencontre » contre le pays de Galles. Et même si la performance collective sera importante, quelques cas individuels seront scrutés de près. A commencer par le cas Eden Hazard.

News

Par Guillaume Raedts Publié le 21/09/2022 à 21:44 Temps de lecture: 2 min

Une fois n’est pas coutume, Roberto Martinez a utilisé la conférence de presse de veille de rencontre face au pays de Galles pour fixer l’un des objectifs de ses Diables rouges jeudi soir. « On doit jouer durant toute la rencontre », a indiqué le Catalan. « A Cardiff, on avait réussi notre meilleure mi-temps contre le pays de Galles lors du premier acte avec une maîtrise du ballon et plusieurs arrêts du gardien adverse. On n’avait pas poursuivi en seconde période. » Davantage de consistance attendue par Martinez donc face à une formation galloise dont il est difficile de savoir avec quels joueurs elle se présentera au Heysel ce jeudi soir. « Peu importe », balaie le coach fédéral avant de s’expliquer. « Depuis des années, le pays de Galles a un système de jeu bien identifié et le même état d’esprit peu importe les individus. Maintenant qu’ils sont qualifiés pour le Mondial, ils ne vont pas changer. Ils auront un style de jeu “british” avec beaucoup d’intensité. »

Aucun joueur avec un temps de jeu maximum ? Le style des Diables est lui aussi bien reconnaissable. Et même si la performance collective sera importante, quelques cas individuels seront scrutés de près. Si ce ne sera pas le cas de Denayer ou Boyata – le premier n’a pas de rythme, le second est blessé mais pourrait faire le déplacement à Amsterdam – et qu’Onana est incertain en raison d’un coup reçu en Premier League, Eden Hazard sera, encore une fois, sujet de presque toutes les attentions.