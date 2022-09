Duel des légendes: «Ronnie» rit, Mehdi Carcela pleure

Si Ronaldinho a régalé lors du duel de légendes entre Gand et le Standard, son show est terni par la blessure à la cheville de Mehdi Carcela, emmené à l’hôpital en ambulance.

Quand deux parachutistes débarquent sur la pelouse de la Ghelamco Arena au milieu d’une pluie de légendes de Gand et du Standard, le ton est clairement donné juste avant le coup d’envoi de la Circus Cup. Au centre du terrain se trouve Ronaldinho, l’homme pour qui tous les regards se tournent avec la ferme intention de s’écarquiller au moindre grigri imaginé par la star brésilienne. Celle qui, tout de noir vêtu, a effectué sa première passe à l’aveugle à la 10e pour tenter de percer une défense liégeoise composée de Jelle Van Damme, Oguchi Onyewu et Landry Mulemo. Une arabesque suivie d’un lob sans danger pour Jean-François Gillet. La rencontre a finalement vu le vrai brésilien sortir de sa boîte en la personne de Jonathan Legear, d’abord buteur puis passeur, à l’aveugle lui aussi. Des buts accueillis avec joie par un public venu passer un joli moment.