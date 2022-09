Météo: pourquoi il fait si froid et pour combien de temps

Cette nuit, avec les minima se situent entre 2 à 8ºC en plaine et de -3 à +3ºC en Ardenne. Comment expliquer le net refroidissement de ces derniers jours et est-ce que ce froid va durer ?

Il fera sec, dans la nuit de mercredi à jeudi, avec un ciel peu nuageux, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Quelques bancs de brouillard pourront toutefois se former, surtout sur le sud-est du pays. Les minima seront compris entre 2 et 8 degrés en beaucoup d’endroits. En Ardenne, ils se situeront entre -3 et +3 degrés. Le vent sera faible d’est à sud-est ou de direction variable.

Jeudi, après dissipation de l’éventuelle grisaille matinale, le temps sera ensoleillé avec quelques petits cumulus et des voiles d’altitude. Les maxima se situeront entre 14 degrés en Hautes-Fagnes et 18 à 20 degrés en plaine, sous un vent faible de sud à sud-est.