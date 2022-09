Guerre en Ukraine: la fuite en avant…

Tous les moments depuis le 24 février dernier ont été délicats et difficiles, mais ce passage-ci est particulièrement périlleux car l’homme qui se croyait invincible a désormais un genou à terre : militairement d’abord, politiquement ensuite et, dans une moindre mesure, nationalement, avec un début de lassitude et de frustration dans la population.

Noyés dans les hausses de prix énergétiques et alimentaires, débordés par l’angoisse des fins de mois, on avait fini par perdre de vue la source de cet emballement des maux qui se sont abattus sur le monde. Le visage et les propos martiaux de Poutine sont venus nous rappeler la folie mégalomane et revancharde d’un petit homme surpuissant qui s’est donné pour mission depuis son bunker moscovite de reconstruire son monde d’avant. Tout semble effrayant dans l’entêtement constaté ce mercredi, que ce soit la mobilisation de troupes supplémentaires, la parodie de référendum sur l’annexion de quatre régions ukrainiennes et surtout la menace d’utiliser contre l’Ouest tous les moyens à la disposition de la Russie « y compris l’arme nucléaire ».