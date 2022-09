Comment Vincent Kompany a métamorphosé Burnley en 100 jours à peine

Après trois saisons bousculées au Sporting d’Anderlecht (une comme joueur-entraîneur, deux comme coach full-time), Vincent Kompany n’a pas pris l’option la plus facile en liant sa destinée à celle de Burnley. Dix ans à Manchester City l’avaient habitué à plus de luxe en termes d’outil de travail et la Championship est nettement moins glamour que la Premier League. Pourtant, ses yeux pétillaient le 14 juin dernier. « Pourquoi Burnley ? C’est vrai que j’ai étudié des offres de clubs dont l’attrait pouvait paraître plus évident », expliquait-il après sa signature. « J’ai étudié en profondeur ce qu’était Burnley. Je savais que cela n’allait pas être facile mais j’ai vu quelque chose de différent. Après une période difficile, un futur incroyable nous attend. »

S’il est encore trop tôt pour savoir s’il va ramener Burnley en Premier League dès sa première saison, les observateurs remarquent qu’il a déjà transformé son équipe en 100 jours à peine.